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Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник

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Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 1
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 2
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 3
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 4
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 5
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 6
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 7
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 8
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 9
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 10
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 1
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 2
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 3
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 4
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 5
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 6
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 7
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 8
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 9
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 10
  • Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743419
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.44х0.13
Вес, кг.
8

Описание товара Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник

Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567455, 1030 х 440 х 120 мм, с поднимающимся подголовником, позволяет легко въехать под машину для осуществления ее техобслуживания, ремонта систем питания, выпускной системы, трансмиссии и т.д. Он станет незаменимым помощником для автолюбителей в гараже и профессионалов в автомастерской.

Преимущества

  • Стальной корпус повышает надежность лежака, гарантируя его высокий ресурс.
  • Мягкий поролоновый матрац обеспечивает комфортную работу, не допуская перенапряжения спины.
  • Поднимающийся подголовник значительно повышает удобство работы, снижая усталость шеи.

Отзывы о товаре Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567455, 1030 х 440 х 120 мм, с поднимающимся подголовником, позволяет легко въехать под машину для осуществления ее техобслуживания, ремонта систем питания, выпускной системы, трансмиссии и т.д. Он станет незаменимым помощником для автолюбителей в гараже и профессионалов в автомастерской.

Преимущества

  • Стальной корпус повышает надежность лежака, гарантируя его высокий ресурс.
  • Мягкий поролоновый матрац обеспечивает комфортную работу, не допуская перенапряжения спины.
  • Поднимающийся подголовник значительно повышает удобство работы, снижая усталость шеи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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