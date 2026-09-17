Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 743419
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 510 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.06х0.44х0.13
Вес, кг.
8
Описание товара Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник
Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567455, 1030 х 440 х 120 мм, с поднимающимся подголовником, позволяет легко въехать под машину для осуществления ее техобслуживания, ремонта систем питания, выпускной системы, трансмиссии и т.д. Он станет незаменимым помощником для автолюбителей в гараже и профессионалов в автомастерской.
Преимущества
- Стальной корпус повышает надежность лежака, гарантируя его высокий ресурс.
- Мягкий поролоновый матрац обеспечивает комфортную работу, не допуская перенапряжения спины.
- Поднимающийся подголовник значительно повышает удобство работы, снижая усталость шеи.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Лежак ремонтный на 6-ти колесах Matrix 567455, 1030 х 440 х 120 мм, с поднимающимся подголовником, позволяет легко въехать под машину для осуществления ее техобслуживания, ремонта систем питания, выпускной системы, трансмиссии и т.д. Он станет незаменимым помощником для автолюбителей в гараже и профессионалов в автомастерской.
Преимущества
- Стальной корпус повышает надежность лежака, гарантируя его высокий ресурс.
- Мягкий поролоновый матрац обеспечивает комфортную работу, не допуская перенапряжения спины.
- Поднимающийся подголовник значительно повышает удобство работы, снижая усталость шеи.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Лежак ремонтный на Matrix 567455, 6-ти колесах, 1030 х 440 х 120 мм, поднимающийся подголовник - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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