Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм
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Характеристики
Описание товара Стойка трансмиссионная гидравлическая Matrix 567385, 0,4 т, h подъема 1230-1670 мм
Трансмиссионная гидравлическая стойка Matrix 567385 предназначена для подъема грузов массой до 0,4 т на высоту с 1230 до 1670 мм. Гидравлический привод позволяет плавно регулировать высоту подъема и обеспечивает комфорт во время работы. Стойка пригодится работникам СТО и автолюбителям для ремонта или монтажа/демонтажа элементов трансмиссии, а также для страховки и фиксации транспортного средства при использовании подъемников.
Преимущества
- Расширенная опорная площадка — грузы различной формы надежно фиксируются в одном положении.
- Защита от разрушения — на стойку нанесено антикоррозийное покрытие.
- Высокое качество выполняемых работ — стойка обеспечивает высоту подъема в широком диапазоне 1230–1670 мм.
- Продуманная конструкция — колеса позволяют перемещать стойку по рабочей площадке, а стопорные педали — фиксировать ее на одном месте.
- Удобное использование — на корпусе стойки предусмотрено 2 ручки.
- Компактность — стойка размером 1260 х 650 х 635 мм удобна в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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Трансмиссионная гидравлическая стойка Matrix 567385 предназначена для подъема грузов массой до 0,4 т на высоту с 1230 до 1670 мм. Гидравлический привод позволяет плавно регулировать высоту подъема и обеспечивает комфорт во время работы. Стойка пригодится работникам СТО и автолюбителям для ремонта или монтажа/демонтажа элементов трансмиссии, а также для страховки и фиксации транспортного средства при использовании подъемников.
Преимущества
- Расширенная опорная площадка — грузы различной формы надежно фиксируются в одном положении.
- Защита от разрушения — на стойку нанесено антикоррозийное покрытие.
- Высокое качество выполняемых работ — стойка обеспечивает высоту подъема в широком диапазоне 1230–1670 мм.
- Продуманная конструкция — колеса позволяют перемещать стойку по рабочей площадке, а стопорные педали — фиксировать ее на одном месте.
- Удобное использование — на корпусе стойки предусмотрено 2 ручки.
- Компактность — стойка размером 1260 х 650 х 635 мм удобна в хранении и транспортировке.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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