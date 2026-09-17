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Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей)

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Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 1
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 2
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 3
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 4
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 5
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 6
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 7
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 8
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 9
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 10
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 11
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 12
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 13
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 14
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 15
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 16
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 17
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 18
Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 1
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 2
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 3
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 4
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 5
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 6
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 7
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 8
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 9
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 10
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 11
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 12
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 13
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 14
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 15
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 16
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 17
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 18
  • Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 470 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743416
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей)
20 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.48х0.54х0.3
Вес, кг.
84.7

Описание товара Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей)

Складной гидравлический кран Matrix 567325 грузоподъемностью до 2 т, поставляющийся комплектом из 2 частей, — мобильное устройство для подъема на высоту с 25 до 2200 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой Matrix 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.

Преимущества

  • Автономность — для работы крана не требуется электричество и дополнительные опоры.
  • Эффективность — гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны пользователя.
  • Мобильность — кран оснащен 6 колесами для удобного перемещения.
  • Надежная фиксация груза — на крюке имеется крепкий карабин.
  • Компактность — кран имеет складную конструкцию, поэтому удобен в хранении.

Отзывы о товаре Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей)




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Страна производитель
Китай
Описание

Складной гидравлический кран Matrix 567325 грузоподъемностью до 2 т, поставляющийся комплектом из 2 частей, — мобильное устройство для подъема на высоту с 25 до 2200 мм и перемещения тяжелых элементов автомобильного оборудования. Устройство изготовлено из стали и выдерживает повышенные нагрузки. Величина вылета стрелы регулируется в зависимости от массы груза. Кран совместим с траверсой Matrix 567275. Используется в автосервисах для демонтажа и монтажа автомобильных двигателей, будет полезен и в частном гараже.

Преимущества

  • Автономность — для работы крана не требуется электричество и дополнительные опоры.
  • Эффективность — гидравлический привод позволяет поднимать грузы с минимальными усилиями со стороны пользователя.
  • Мобильность — кран оснащен 6 колесами для удобного перемещения.
  • Надежная фиксация груза — на крюке имеется крепкий карабин.
  • Компактность — кран имеет складную конструкцию, поэтому удобен в хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кран гидравлический Matrix 567325, 2 т, h подъема 25–2200 мм, складной (комплект из 2 частей) - этот товар вы можете купить по цене 20470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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