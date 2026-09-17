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Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2

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Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 1
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 2
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 3
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 4
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 5
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 6
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 7
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 8
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 9
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 10
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 11
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 12
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 13
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 14
Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.14
Стартер
ручной
Максимальная ширина обработки
90
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 1
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 2
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 3
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 4
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 5
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 6
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 7
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 8
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 9
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 10
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 11
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 12
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 13
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 14
  • Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 520 руб. 
Начислим 521 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743405
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2
32 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.14
Механизм сцепления
многодисковое
Диаметр фрез, см
35
Количество колес
2
Максимальная скорость вращения фрез, об/мин
129
Максимальная ширина обработки, см
90
Максимальная скорость, движение вперед, км/ч
11
Максимальная скорость, движение назад, км/ч
6
Минимальная скорость вращения фрез, об/мин
93
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
2.8
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
90
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х72х59
Вес, кг.
86.5

Описание товара Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2

Мотоблок Denzel DPT-270X 56403 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. используется для проведения различных сельскохозяйственных работ. Удобен для обработки участков большой площади: в комплект поставки входит 24 высокопрочные фрезы, обеспечивающих ширину вспахивания 90 см и глубину 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Отзывы о товаре Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип двигателя
бензиновый
Мощность топливного двигателя, л. с.
7.14
Механизм сцепления
многодисковое
Диаметр фрез, см
35
Количество колес
2
Максимальная скорость вращения фрез, об/мин
129
Максимальная ширина обработки, см
90
Максимальная скорость, движение вперед, км/ч
11
Максимальная скорость, движение назад, км/ч
6
Минимальная скорость вращения фрез, об/мин
93
Развернуть
Стартер
ручной
Объем масла в редукторе, л
2.8
Объем масла в картере, л
0.6
Объем топливного двигателя,см?
212
Объём топливного бака, л
3.6
Расход топлива, л/ч
1
Задний ход
да
Количество фрез в комплекте
24
Максимальная глубина обработки, мм
350
Максимальная ширина обработки
90
Страна производитель
Россия
Описание

Мотоблок Denzel DPT-270X 56403 с двигателем объемом 212 см? и мощностью 7 л.с. используется для проведения различных сельскохозяйственных работ. Удобен для обработки участков большой площади: в комплект поставки входит 24 высокопрочные фрезы, обеспечивающих ширину вспахивания 90 см и глубину 35 см. Закаленные фрезы легко вспахивают грунт, в котором присутствуют корни растений, щебень и т.п.

Возможность установки различного навесного оборудования, в том числе активного, значительно расширяет возможности мотоблока и позволяет снизить расходы на приобретение сельскохозяйственной техники. Техника совместима со всеми моделями навесного оборудования, представленного в ассортименте Denzel (приобретается отдельно): плугом, окучниками, картофелевыкапывателем, грунтозацепами, универсальной сцепкой, удлинителями осей. Установив прицеп Denzel TT-500 59950, мотоблок можно использовать в качестве транспортного средства.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок DENZEL 56403, DPT-270X, 7 л.с., диск.сцеп, шир 90 см, глуб 35 см, фрез 3х4, ВОМ, передачи 2 - по цене 32520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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