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Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож

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Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 1
Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 2
Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 3
Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для бурения почвы
  • Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 1
  • Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 2
  • Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 3
  • Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
80
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х10х9
Вес, кг.
1.58

Описание товара Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож

Шнек Denzel 56021 E-80 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 80 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.

Преимущества

  • Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
  • Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
  • Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.

Отзывы о товаре Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
80
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шнек Denzel 56021 E-80 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 80 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.

Преимущества

  • Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
  • Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
  • Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для грунта DENZEL 56021, E-80, диаметр 80мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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