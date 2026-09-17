Шнек для грунта DENZEL 56020, E-60, диаметр 60мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шнек для грунта DENZEL 56020, E-60, диаметр 60мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож
Шнек Denzel 56020 E-60 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 60 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.
Преимущества
- Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
- Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
- Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.
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Шнек Denzel 56020 E-60 длиной 800 мм, с диаметром соединения 20 мм, с несъемным ножом, — оснастка для мотобура, предназначенная для бурения в грунте отверстий диаметром 60 мм. Позволяет подготовить углубления для установки столбчатых опор, лунки для высадки растений и внесения удобрений. Пригодится на дачном участке и строительной площадке.
Преимущества
- Шнек из углеродистой стали RST34-2 характеризуется прочностью и долговечностью.
- Надежный забурник облегчает центрирование и заглубление шнека в грунт.
- Стойкое защитное покрытие предотвращает образование коррозии.
Отзывы о товаре Шнек для грунта DENZEL 56020, E-60, диаметр 60мм, длина 800мм, соединение 20мм, несъёмный нож