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Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож

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Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 1
Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 2
Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 3
Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 4
Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 5
Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для бурения почвы
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 1
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 2
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 3
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 4
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 5
  • Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
300
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х30х30
Вес, кг.
6.1

Описание товара Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож

Шнек для грунта Denzel ER-300 56010 длиной 800 мм с диаметром соединения 20 мм, со съемным ножом, устанавливается на мотобур и используется для бурения отверстий диаметром 300 мм. Инструмент пригодится для установки столбчатых опор, формирования лунок для посадки растений и бурения отверстий в грунте различной плотности при выполнении других задач.

Преимущества

  • Надежность — шнек из легированной стали 34CR4 устойчив к деформации.
  • Долговечность — стойкое защитное покрытие предохраняет изделие от образования коррозии.
  • Эффективная работа — усиленный забурник упрощает центрирование шнека, рабочая кромка с прецизионной заточкой легко разрезает грунт.
  • Съемный нож — в случае поломки или износа режущий элемент можно заменить, избежав покупки нового шнека (совместимый артикул 56019).

Отзывы о товаре Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для бурения почвы
Диаметр, мм
300
Длина, мм
800
Диаметр соединения, мм
20
Комплектация
Шнек - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Шнек для грунта Denzel ER-300 56010 длиной 800 мм с диаметром соединения 20 мм, со съемным ножом, устанавливается на мотобур и используется для бурения отверстий диаметром 300 мм. Инструмент пригодится для установки столбчатых опор, формирования лунок для посадки растений и бурения отверстий в грунте различной плотности при выполнении других задач.

Преимущества

  • Надежность — шнек из легированной стали 34CR4 устойчив к деформации.
  • Долговечность — стойкое защитное покрытие предохраняет изделие от образования коррозии.
  • Эффективная работа — усиленный забурник упрощает центрирование шнека, рабочая кромка с прецизионной заточкой легко разрезает грунт.
  • Съемный нож — в случае поломки или износа режущий элемент можно заменить, избежав покупки нового шнека (совместимый артикул 56019).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шнек для грунта DENZEL 56010, ER-300, диаметр 300мм, длина 800мм, соединение 20мм, съёмный нож – стоимость товара 5440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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