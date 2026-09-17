Провода стартовые STELS 55917, 200 А, 2,3 м, сумка на молнии
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб.
В наличии
Код товара: 743380
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
810 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х4
Вес, г.
620
Описание товара Провода стартовые STELS 55917, 200 А, 2,3 м, сумка на молнии
Стартовые провода Stels 55917 длиной 2,3 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 200 А используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 200 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам
Преимущества
- Безопасность — на зажимах имеются обрезиненные накладки, предотвращающие искрение проводов.
- Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
- Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Стартовые провода Stels 55917 длиной 2,3 м, в сумке на молнии, рассчитаны на силу тока 200 А используются для «прикуривания» легковых и грузовых автомобилей, аккумуляторы которых разрядились по причине низкой окружающей температуры или длительного хранения. Допустимой силы тока 200 A достаточно для запуска стартеров большинства автомашин. Провода пригодятся автовладельцам
Преимущества
- Безопасность — на зажимах имеются обрезиненные накладки, предотвращающие искрение проводов.
- Работоспособность в любое время года — материал изоляции выдерживает температуру от -40 до +50 °C.
- Удобное хранение и транспортировка — провода комплектуются сумкой на молнии.
Провода стартовые STELS 55917, 200 А, 2,3 м, сумка на молнии - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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