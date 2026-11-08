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Характеристики
Линейка
Huawei MatePad Pro Max
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
3000x2000
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T93 Pro
Количество ядер процессора
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743353
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Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация, салфетка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
3000x2000
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin T93 Pro
Частота процессора, МГц
2.75
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
289.34 x 196.34 x 4.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х23х7
Вес, кг.
2.04
Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro Max 12/512Gb (53014QRS) Синий + клавиатура
Планшет HUAWEI MatePad Pro Max, разработанный на основе архитектуры Huawei Cloud Falcon, сочетает в себе ультратонкий цельнометаллический корпус и прочный металлический каркас. Сверхчеткий гибкий 13,2-дюймовый OLED-дисплей PaperMatte использует высокоточную нанотехнологию травления для минимизации бликов и мерцания. Вы можете наслаждаться кристально чистым изображением и повышенным комфортом для глаз.
Мощный звук в ультратонком корпусе, обеспечиваемый технологией HUAWEI SOUND. 6-динамиковая кроссоверная система с четырехполосным басовым динамиком обеспечивает глубокие басы и чистые высокие частоты для полного погружения в музыку. Задняя камера с разрешением 50 Мп оснащена системой True-to-Colour Camera, обеспечивающей захват ярких, аутентичных оттенков и улучшенную цветопередачу.
Планшет, адаптер питания, кабель USB Type-C, клавиатура, документация, салфетка
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
13.2
Разрешение экрана
3000x2000
Операционная система
HarmonyOS
Развернуть
Процессор
HiSilicon Kirin T93 Pro
Частота процессора, МГц
2.75
Количество ядер процессора
9
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
50 Мп
Bluetooth
6
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
289.34 x 196.34 x 4.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad Pro Max, разработанный на основе архитектуры Huawei Cloud Falcon, сочетает в себе ультратонкий цельнометаллический корпус и прочный металлический каркас. Сверхчеткий гибкий 13,2-дюймовый OLED-дисплей PaperMatte использует высокоточную нанотехнологию травления для минимизации бликов и мерцания. Вы можете наслаждаться кристально чистым изображением и повышенным комфортом для глаз.
Мощный звук в ультратонком корпусе, обеспечиваемый технологией HUAWEI SOUND. 6-динамиковая кроссоверная система с четырехполосным басовым динамиком обеспечивает глубокие басы и чистые высокие частоты для полного погружения в музыку. Задняя камера с разрешением 50 Мп оснащена системой True-to-Colour Camera, обеспечивающей захват ярких, аутентичных оттенков и улучшенную цветопередачу.
Планшет Huawei MatePad Pro Max 12/512Gb (53014QRS) Синий + клавиатура - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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