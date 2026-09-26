Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый
Смартфон HONOR 600 запускает игры и приложения без промедлений, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Данные отображаются на 6.57-дюймовом безрамочном дисплее в разрешении 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица не только продлевает время автономной работы модели, но также гарантирует насыщенность цветов. Корпус из стекла и бежевого алюминия защищен по стандарту IP69, IP69K, поэтому внутрь не попадает влага и пыль. Тыловая камера HONOR 600 с 2 модулями поддерживает функцию «Живое фото», которое передает движение объектов. Для съемки в темноте есть двойная светодиодная вспышка и ночной режим. При распознавании улыбки камера автоматически создает снимок. Для яркости фото предусмотрен режим Magic Colour. Смартфон можно использовать в качестве PowerBank благодаря технологии обратной проводной подзарядки. Кремний-углеродный аккумулятор не позволяет устройству выключиться даже при низкой внешней температуре. На хранение пользовательских файлов отведено 256 ГБ встроенной памяти.
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Теги товара: 256 GB, 6.5 дюймов, 12 GB, С NFC, С GPS, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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