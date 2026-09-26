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Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый

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Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 1
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 2
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 3
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 4
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 5
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 6
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 7
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 8
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 9
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 10
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 11
Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 1
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 2
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 3
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 4
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 5
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 6
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 7
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 8
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 9
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 10
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 11
  • Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743337
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый

Смартфон HONOR 600 запускает игры и приложения без промедлений, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Данные отображаются на 6.57-дюймовом безрамочном дисплее в разрешении 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица не только продлевает время автономной работы модели, но также гарантирует насыщенность цветов. Корпус из стекла и бежевого алюминия защищен по стандарту IP69, IP69K, поэтому внутрь не попадает влага и пыль. Тыловая камера HONOR 600 с 2 модулями поддерживает функцию «Живое фото», которое передает движение объектов. Для съемки в темноте есть двойная светодиодная вспышка и ночной режим. При распознавании улыбки камера автоматически создает снимок. Для яркости фото предусмотрен режим Magic Colour. Смартфон можно использовать в качестве PowerBank благодаря технологии обратной проводной подзарядки. Кремний-углеродный аккумулятор не позволяет устройству выключиться даже при низкой внешней температуре. На хранение пользовательских файлов отведено 256 ГБ встроенной памяти.

Отзывы о товаре Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Honor 600
Цвет
бежевый
Материал корпуса
металл, пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69K
Диагональ экрана, дюйм
6.57
Разрешение экрана
2728x1264
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
200+12 Мпикс
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
854
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR 600 запускает игры и приложения без промедлений, ведь имеет 12 ГБ оперативной памяти. Данные отображаются на 6.57-дюймовом безрамочном дисплее в разрешении 2728x1264 пикселей. AMOLED-матрица не только продлевает время автономной работы модели, но также гарантирует насыщенность цветов. Корпус из стекла и бежевого алюминия защищен по стандарту IP69, IP69K, поэтому внутрь не попадает влага и пыль. Тыловая камера HONOR 600 с 2 модулями поддерживает функцию «Живое фото», которое передает движение объектов. Для съемки в темноте есть двойная светодиодная вспышка и ночной режим. При распознавании улыбки камера автоматически создает снимок. Для яркости фото предусмотрен режим Magic Colour. Смартфон можно использовать в качестве PowerBank благодаря технологии обратной проводной подзарядки. Кремний-углеродный аккумулятор не позволяет устройству выключиться даже при низкой внешней температуре. На хранение пользовательских файлов отведено 256 ГБ встроенной памяти.
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Доставка
Отзывы


Смартфон Honor 600 Ростест (EAC) 12/256 ГБ, Nano-SIM, eSIM, бежевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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