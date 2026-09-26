Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм
SKIL AG2428 — это мощная и надёжная углошлифовальная машина с двигателем 1010 Вт, предназначенная для интенсивных задач по резке, зачистке и шлифовке. Инструмент рассчитан на работу с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм и оснащён системой электронной регулировки оборотов для точной настройки под конкретную задачу. Инновационная система виброгашения SKIL VRS+ с подвижным демпфером в боковой рукоятке значительно снижает уровень вибрации, обеспечивая больший комфорт при длительной работе. Рукоятка может быть установлена в трёх положениях — для оптимального хвата в любой рабочей позиции. Электронный «мягкий пуск» обеспечивает плавный и безопасный запуск без рывков. Постоянная электроника поддерживает стабильную мощность под нагрузкой, а встроенная защита от перегрузки и функция защиты от повторного пуска повышают надёжность и безопасность инструмента. Благодаря системе Clic защитный кожух можно отрегулировать без ключей, а блокировка шпинделя облегчает быструю замену оснастки. Прочные спиральные шестерни и пылезащищённые подшипники гарантируют долгий срок службы и сниженный уровень шума.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 610 руб. 11 470 руб.2153 руб. в СплитМашина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШ...
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 940 руб.2235 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC,...
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ...
-
В наличииЦена 9 010 руб.2253 руб. в СплитУглошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитЭксцентриковая шлифмашина EХ 125 ES 4935416100 AEG
-
В наличииЦена 9 330 руб.2333 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-220...
-
В наличииЦена 9 800 руб.2450 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
-
В наличииЦена 10 250 руб. 17 290 руб.2563 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850-21, 2...
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 2 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 11 320 руб.2830 руб. в СплитУШМ ЗУБР 2700 Вт, d230 мм, АВТ защита, фланец ?МИГ?, Профессиона...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина SKIL AG2428, 1010 Вт. с регулировкой скорости, 125 мм