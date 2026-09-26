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Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743298
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Характеристики

Бренд
Skil
Размеры в упаковке, см
54х36х32
Вес, кг.
21.5

Описание товара Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм

Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм



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Отзывы о товаре Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Описание
Торцовочная сетевая пила SKIL MS6305, 2000 Вт, 254 мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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