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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип машины
мультитул
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип машины
мультитул
Комплектация
Аккумуляторный мультитул, Шлифовальная подошва, 9 шлифлистов (3?60, 3?120, 3?180 зернистость), Пильное полотно HCS (погружное), Сегментное полотно HCS
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Габариты без упаковки
323х61х99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ

SKIL OS5920 — это многофункциональный аккумуляторный мультитул с бесщёточным двигателем и высокой амплитудой колебаний (3,6°), обеспечивающей эффективную и быструю работу при шлифовании, резке, подрезке и зачистке. Он входит в серию SKIL PWRCORE 20™ и поддерживает интеллектуальную технологию ACTIVCELL™, обеспечивающую максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент идеально подойдёт для мелких ремонтных и отделочных работ: установка розеток, снятие старого напольного покрытия, подрезка дверей и мебели, зачистка углов и многое другое. Система Twist and Lock обеспечивает быструю и надёжную смену оснастки без инструментов, а также совместимость с популярными насадками Starlock® и OIS. Модель оснащена системой снижения вибрации (VRS), которая снижает вибрацию на 80% по сравнению с моделями без этой функции, что особенно важно при длительной работе. LED-подсветка помогает точно контролировать линию реза в условиях слабой освещённости. Переменная регулировка скорости и ограничитель глубины с диапазоном 0–60 мм позволяют точно подстроиться под конкретную задачу и избежать повреждения материала.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип машины
мультитул
Комплектация
Аккумуляторный мультитул, Шлифовальная подошва, 9 шлифлистов (3?60, 3?120, 3?180 зернистость), Пильное полотно HCS (погружное), Сегментное полотно HCS
Частота колебаний
11000-17000 кол/мин
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Кол-во аккумуляторов в комплекте
нет
Емкость аккумулятора, мАч
0
Габариты без упаковки
323х61х99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL OS5920 — это многофункциональный аккумуляторный мультитул с бесщёточным двигателем и высокой амплитудой колебаний (3,6°), обеспечивающей эффективную и быструю работу при шлифовании, резке, подрезке и зачистке. Он входит в серию SKIL PWRCORE 20™ и поддерживает интеллектуальную технологию ACTIVCELL™, обеспечивающую максимальную производительность и защиту аккумулятора. Инструмент идеально подойдёт для мелких ремонтных и отделочных работ: установка розеток, снятие старого напольного покрытия, подрезка дверей и мебели, зачистка углов и многое другое. Система Twist and Lock обеспечивает быструю и надёжную смену оснастки без инструментов, а также совместимость с популярными насадками Starlock® и OIS. Модель оснащена системой снижения вибрации (VRS), которая снижает вибрацию на 80% по сравнению с моделями без этой функции, что особенно важно при длительной работе. LED-подсветка помогает точно контролировать линию реза в условиях слабой освещённости. Переменная регулировка скорости и ограничитель глубины с диапазоном 0–60 мм позволяют точно подстроиться под конкретную задачу и избежать повреждения материала.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Аккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ - по цене 7950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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