Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ
Компактный аккумуляторный ударный винтовёрт с бесщёточным двигателем, предназначенный для эффективной работы в ограниченных и труднодоступных пространствах. Он входит в серию инструментов SKIL с современной аккумуляторной системой PWRCORE 20™ и оснащён с технологией ACTIVCELL™ для стабильной производительности и защиты батареи. Инструмент обеспечивает высокий крутящий момент (до 203 Н·м), что позволяет с лёгкостью закручивать и выкручивать болты и саморезы в плотных материалах. Бесщёточный мотор отличается высокой мощностью, энергоэффективностью и сроком службы в 10 раз дольше обычных моторов. Для точного контроля предусмотрено 3 режима скорости/момента, включая интеллектуальный режим Control Mode, который начинает работу на низкой скорости и плавно увеличивает её в зависимости от нагрузки. Это помогает избежать срывов головок винтов и перекручивания резьбы. 360° светодиодная подсветка HALO LIGHT™ с двумя режимами работы обеспечивает отличную видимость рабочей зоны. А благодаря компактному корпусу и лёгкому весу винтовёрт идеально подходит для работы над головой и в стеснённых условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ...
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитВинтоверт ударный ЗУБР 20 В, 180 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщето...
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А...
-
В наличииЦена 8 990 руб.2248 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 100 Н·м, без АКБ, бесщеточная Пр...
-
В наличииЦена 9 040 руб.2260 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (2 А·ч), кейс, Про...
-
В наличииЦена 9 070 руб.2268 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21X (без АКБ и ...
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная ударная STEHER 20 В, 65 Н·м, 2 АКБ ...
-
В наличииЦена 9 260 руб. 12 000 руб.2315 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточ...
-
В наличииЦена 9 280 руб.2320 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР КОМБИ #2, 12 В, 45 Н·м, 1 АКБ тип Т7 (2 А·...
-
В наличииЦена 9 480 руб.2370 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, 2 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточн...
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 165 Н·м, 1 АКБ LMS (2 А·ч), бесщеточ...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Отзывы о товаре Аккумуляторный винтоверт SKIL ID6739, XP, без АКБ и ЗУ