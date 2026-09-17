Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6294, XP, без АКБ и ЗУ
Мощность, универсальность и удобство в одном инструменте. Этот инструмент сочетает в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования, делая его идеальным выбором для сверления, закручивания крепежа и работы с твёрдыми материалами. Три режима работы — закручивание, сверление и ударное сверление. Универсальность — подходит для сверления дерева, металла и кирпичной кладки, а также для сложных задач по закручиванию крепежа. Компактный и легкий корпус — эргономичный дизайн и малый вес обеспечивают удобство работы над головой и в ограниченных пространствах. Цифровой бесщеточный двигатель — в 10 раз больший срок службы, повышенная мощность и эффективность. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных задач. 17 ступеней крутящего момента — для точного закручивания крепежа и сверления. 13-мм быстрозажимной патрон с храповым механизмом — надежная фиксация оснастки. Автоматическая блокировка шпинделя — быстрая и удобная смена оснастки. Переключатель режимов — простое переключение между закручиванием, сверлением и ударным сверлением. Яркая светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с автоотключением через 10 минут. Регулируемая скорость — плавный запуск и полный контроль над работой. Литий-ионная технология — отсутствие эффекта памяти и саморазряда, инструмент всегда готов к работе. Эргономичный дизайн и прорезиненная рукоятка — комфорт при длительной работе. Клипса для крепления на ремень — удобство переноски.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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