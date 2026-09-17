Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ
Данная модель - часть линейки компактных бесщеточных инструментов SKIL, которые сочетают в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования. Этот инструмент станет надежным помощником в самых сложных задачах: закручивании крепежа, сверлении дерева и металла. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Основные преимущества: Цифровой бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у щеточных аналогов. Компактный и легкий дизайн — идеален для работы в труднодоступных местах и на высоте. Современная светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с функцией автоматического отключения через 10 минут. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных работ по закручиванию крепежа. 13-мм быстрозажимной храповый патрон — надежно фиксирует оснастку. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. 17 ступеней регулировки крутящего момента — для точного закручивания крепежа, плюс фиксированное положение для сверления. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль в процессе работы. Литий-ионная технология — без эффекта памяти, без саморазряда, всегда готова к использованию. Эргономичный дизайн и мягкая накладка на рукоятке — для максимального комфорта и контроля. Зажим для ремня — удобная переноска инструмента.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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