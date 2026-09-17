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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743257
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ
7 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
Двусторонняя бита для шуруповерта, Зажим для ремня.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х9
Вес, кг.
1.06

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ

Данная модель - часть линейки компактных бесщеточных инструментов SKIL, которые сочетают в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования. Этот инструмент станет надежным помощником в самых сложных задачах: закручивании крепежа, сверлении дерева и металла. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Основные преимущества: Цифровой бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у щеточных аналогов. Компактный и легкий дизайн — идеален для работы в труднодоступных местах и на высоте. Современная светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с функцией автоматического отключения через 10 минут. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных работ по закручиванию крепежа. 13-мм быстрозажимной храповый патрон — надежно фиксирует оснастку. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. 17 ступеней регулировки крутящего момента — для точного закручивания крепежа, плюс фиксированное положение для сверления. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль в процессе работы. Литий-ионная технология — без эффекта памяти, без саморазряда, всегда готова к использованию. Эргономичный дизайн и мягкая накладка на рукоятке — для максимального комфорта и контроля. Зажим для ремня — удобная переноска инструмента.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
бесщеточный
В кейсе
нет
Комплектация
Двусторонняя бита для шуруповерта, Зажим для ремня.
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
50
Макс. диаметр сверления дерева
36
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
13
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
154 x 67,3 x 198,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Данная модель - часть линейки компактных бесщеточных инструментов SKIL, которые сочетают в себе высокую производительность, долговечность и удобство использования. Этот инструмент станет надежным помощником в самых сложных задачах: закручивании крепежа, сверлении дерева и металла. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект не входят. Основные преимущества: Цифровой бесщеточный двигатель — больше мощности, выше эффективность и срок службы в 10 раз дольше, чем у щеточных аналогов. Компактный и легкий дизайн — идеален для работы в труднодоступных местах и на высоте. Современная светодиодная подсветка — два режима, включая режим фонарика с функцией автоматического отключения через 10 минут. Две скорости — высокая скорость для сверления и высокий крутящий момент для сложных работ по закручиванию крепежа. 13-мм быстрозажимной храповый патрон — надежно фиксирует оснастку. Автоматическая блокировка шпинделя — для быстрой и удобной смены оснастки. 17 ступеней регулировки крутящего момента — для точного закручивания крепежа, плюс фиксированное положение для сверления. Регулируемая скорость — плавный старт и полный контроль в процессе работы. Литий-ионная технология — без эффекта памяти, без саморазряда, всегда готова к использованию. Эргономичный дизайн и мягкая накладка на рукоятке — для максимального комфорта и контроля. Зажим для ремня — удобная переноска инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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