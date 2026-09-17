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Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743245
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Размеры в упаковке, см
10х9х6
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT

Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT 9-2-000. Не совместима работа с моделям: JS8202SE00,JS8202SE00,DL6293SE21,QD6293SE10,RH1790SE00,DL6300SE00,AG2907SE11



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Отзывы о товаре Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT




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Характеристики
Бренд
Skil
Описание
Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT 9-2-000. Не совместима работа с моделям: JS8202SE00,JS8202SE00,DL6293SE21,QD6293SE10,RH1790SE00,DL6300SE00,AG2907SE11


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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