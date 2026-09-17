Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 743245
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х9х6
Вес, г.
50
Описание товара Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT
Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT 9-2-000. Не совместима работа с моделям: JS8202SE00,JS8202SE00,DL6293SE21,QD6293SE10,RH1790SE00,DL6300SE00,AG2907SE11
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитУстройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28453, IBC-18-2.3, ...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитЗарядное устройство STEHER V1, 18 В, 3.5 А, для Li-Ion АКБ (CV1-...
-
В наличииЦена 1 310 руб.328 руб. в СплитУстройство зарядное Bort BC-3
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитУстройство зарядное для аккумуляторов двухпортовое DENZEL 28458,...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитЗарядное устройство ЗУБР С1-12, 12 В, 1.8 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ...
-
В наличииЦена 1 620 руб.405 руб. в СплитЗарядное устройство ЗУБР 12 В, 2 А, для АКБ тип Т7, Профессионал...
-
В наличииЦена 1 660 руб.415 руб. в СплитЗарядное устройство ЗУБР С1-18, 18 В, 2.4 А, для Li-Ion АКБ (БЗУ...
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитЗарядное устройство STEHER 20 В, 1 порт, 1 х 3 А, для LMS АКБ (C...
-
В наличииЦена 1 920 руб.480 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР 20 В, 1 порт, 1 х 3 А, (БЗУ...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитУстройство зарядное Bort BC-2
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитУстройство зарядное для аккумуляторов DENZEL 28454, IBC-18-3.0-2...
-
В наличииЦена 3 080 руб.770 руб. в СплитЗарядное устройство для LMS АКБ ЗУБР Turbo CHARGE, 20 В, 1 порт,...
Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT 9-2-000. Не совместима работа с моделям: JS8202SE00,JS8202SE00,DL6293SE21,QD6293SE10,RH1790SE00,DL6300SE00,AG2907SE11
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Адаптер-переходник для аккумуляторных инструментов SKIL 20V для MAKITA LXT