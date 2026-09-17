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Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 743071
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Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние , 743071

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Уценка
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 1
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 2
  • Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 210 руб.  1 860 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние
1 210 руб. -35%
1 860 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Телескопическая ручка
да
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
58
Ширина, см
40
Размеры в упаковке, см
61х13х3
Вес, кг.
2.84

Описание товара Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: опрыскиватель в комплекте лямки , Причина уценки : потертости , нет ильтра ( №14 в инструкции)

Отзывы о товаре Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
11
Расход жидкости, л/мин
0.8
Телескопическая ручка
да
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
без АКБ
Высота, см
58
Ширина, см
40
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: опрыскиватель в комплекте лямки , Причина уценки : потертости , нет ильтра ( №14 в инструкции)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Опрыскиватель ранцевый РОСТОК RK-11, 11 л, с телескопическим удлинителем, (425219) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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