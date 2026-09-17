Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб.
В наличии
Код товара: 743069
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый
Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.
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Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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