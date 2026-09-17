Top.Mail.Ru
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 1
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 2
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 3
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 4
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 1
  • Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 2
  • Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 3
  • Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 4
  • Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743069
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый

Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.

Отзывы о товаре Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч корд
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Патч-корд (коммутационный шнур) необходим для подключения оборудования пользователя к кабельной системе, а также для коммутации портов в кроссовых узлах между портами активного оборудования и патч-панелями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель патч-корд U/UTP 5e кат. 2м. Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-YL-LSZH неэкранированный, желтый - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...