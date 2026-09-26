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Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42" QLED 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42" QLED 4K Ultra HD

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Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42&quot; QLED 4K Ultra HD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743059
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.15
Вес, кг.
17.5

Описание товара Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42" QLED 4K Ultra HD

Samsung QE42S90HAEXPY — это 42-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE42S90HAEXPY The Frame черный 42" QLED 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
42
Диагональ экрана, см
106
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Египет
Описание
Samsung QE42S90HAEXPY — это 42-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления до 165 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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