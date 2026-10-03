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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 060 руб. 
Начислим 3665 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
229 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
39.5

Описание товара Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD

Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD - стоимость товара 229060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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