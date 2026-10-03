Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
229 060 руб.
В наличии
Код товара: 743058
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
229 060 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
39.5
Описание товара Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD
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Телевизор Samsung QE65S90HAEXPY Series 9 OLED 65" черный графит 4K Ultra HD - стоимость товара 229060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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