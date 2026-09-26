Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743047
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; для наушников; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
14.9
Описание товара Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 32 890 руб.8223 руб. в СплитТелевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 610 руб.8403 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 35 440 руб.8860 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 55 2026 L55MB-APRU черный
-
В наличииЦена 35 810 руб.8953 руб. в СплитТелевизор TCL 43A400 Pro 43"
-
В наличииЦена 37 260 руб.9315 руб. в СплитТелевизор LG 43QNED80B6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 37 640 руб.9410 руб. в СплитТелевизор Samsung UE50U8000HUXPY 50" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 570 руб.10393 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; для наушников; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD