Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD
Телевизор Skyworth с широкой диагональю 55 дюймов превратит любую гостиную в личный кинозал. Благодаря технологии QLED+ вы наслаждаетесь ярким, насыщенным изображением с глубокой цветопередачей — любимые фильмы и сериалы по-настоящему оживают. Удобный стандарт крепления 200х200 позволяет без труда повесить телевизор на стену, экономя место и создавая стильный интерьер. Три HDMI и два USB-порта обеспечивают свободу подключения различных устройств, а современная операционная система Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-сервисам. Энергопотребление 170 Вт подходит для мощной техники этого класса, делая Skyworth отличным выбором для тех, кто ценит качество и современный функционал.
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