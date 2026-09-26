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Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD

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Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 15
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 16
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 17
Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 15
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 16
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 17
  • Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743045
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
13.7

Описание товара Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD

Телевизор Skyworth с широкой диагональю 55 дюймов превратит любую гостиную в личный кинозал. Благодаря технологии QLED+ вы наслаждаетесь ярким, насыщенным изображением с глубокой цветопередачей — любимые фильмы и сериалы по-настоящему оживают. Удобный стандарт крепления 200х200 позволяет без труда повесить телевизор на стену, экономя место и создавая стильный интерьер. Три HDMI и два USB-порта обеспечивают свободу подключения различных устройств, а современная операционная система Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-сервисам. Энергопотребление 170 Вт подходит для мощной техники этого класса, делая Skyworth отличным выбором для тех, кто ценит качество и современный функционал.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55X67H Nexo Mini-LED Frameless черный/серый QLED 55" 4K Ultra HD




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; композитный (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
170
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Skyworth с широкой диагональю 55 дюймов превратит любую гостиную в личный кинозал. Благодаря технологии QLED+ вы наслаждаетесь ярким, насыщенным изображением с глубокой цветопередачей — любимые фильмы и сериалы по-настоящему оживают. Удобный стандарт крепления 200х200 позволяет без труда повесить телевизор на стену, экономя место и создавая стильный интерьер. Три HDMI и два USB-порта обеспечивают свободу подключения различных устройств, а современная операционная система Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-сервисам. Энергопотребление 170 Вт подходит для мощной техники этого класса, делая Skyworth отличным выбором для тех, кто ценит качество и современный функционал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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