Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
45
Описание товара Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
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Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD
Телевизор LG 75QNED83B6A.ARUG черный титан LED 75" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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