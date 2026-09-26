Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD
55-дюймовый телевизор BBK с диагональю 140 см открывает новые возможности для комфортного просмотра — формат 3840х2160 гарантирует невероятную чёткость и яркие детали даже на большом экране. Экран с технологией Direct LED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст. Частота обновления 60 Гц отвечает за плавное и чёткое изображение в динамичных сценах. Поддержка Wi-Fi и наличие Ethernet-порта делают ТВ центром развлечений: легко смотреть онлайн-контент, общаться и работать. Благодаря компактному стандарту крепления 200х200 телевизор удобно повесить на стену, экономя пространство. USB-порт позволит подключить внешний носитель и воспроизводить любимые фильмы и фото напрямую. Современная техника BBK 2025 года — для тех, кто любит просторные экраны и всё самое свежее.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 700 руб.6675 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 50 A 50 2026 L50MB-ARU
-
В наличииЦена 26 700 руб.6675 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A Pro 43 2026 L43MB-APRU QLED 4K UHD черный
-
В наличииЦена 27 590 руб.6898 руб. в СплитТелевизор Hisense 43E7S RU 43" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 29 520 руб.7380 руб. в СплитТелевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 50 A Pro 50 2026 L50MB-APRU QLED
-
В наличииЦена 31 010 руб.7753 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор Hisense 50E7S RU 50" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 31 490 руб.7873 руб. в СплитТелевизор TCL 43P7L-RU 43" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 32 890 руб.8223 руб. в СплитТелевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 610 руб.8403 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD