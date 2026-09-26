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Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD

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Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743028
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Bluetooth-пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный вход; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
14.26

Описание товара Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD

55-дюймовый телевизор BBK с диагональю 140 см открывает новые возможности для комфортного просмотра — формат 3840х2160 гарантирует невероятную чёткость и яркие детали даже на большом экране. Экран с технологией Direct LED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст. Частота обновления 60 Гц отвечает за плавное и чёткое изображение в динамичных сценах. Поддержка Wi-Fi и наличие Ethernet-порта делают ТВ центром развлечений: легко смотреть онлайн-контент, общаться и работать. Благодаря компактному стандарту крепления 200х200 телевизор удобно повесить на стену, экономя пространство. USB-порт позволит подключить внешний носитель и воспроизводить любимые фильмы и фото напрямую. Современная техника BBK 2025 года — для тех, кто любит просторные экраны и всё самое свежее.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Bluetooth-пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB; композитный вход; антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Китай
Описание
55-дюймовый телевизор BBK с диагональю 140 см открывает новые возможности для комфортного просмотра — формат 3840х2160 гарантирует невероятную чёткость и яркие детали даже на большом экране. Экран с технологией Direct LED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст. Частота обновления 60 Гц отвечает за плавное и чёткое изображение в динамичных сценах. Поддержка Wi-Fi и наличие Ethernet-порта делают ТВ центром развлечений: легко смотреть онлайн-контент, общаться и работать. Благодаря компактному стандарту крепления 200х200 телевизор удобно повесить на стену, экономя пространство. USB-порт позволит подключить внешний носитель и воспроизводить любимые фильмы и фото напрямую. Современная техника BBK 2025 года — для тех, кто любит просторные экраны и всё самое свежее.
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Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 55LEX-8215/UTS2C (B) черный LED 55" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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