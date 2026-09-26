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Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU)

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Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 1
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Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 14
Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 15
Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 16
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Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 19
Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 13
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 14
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 15
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 16
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 17
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 18
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 19
  • Телевизор HAIER Smart TV S4 43&quot; QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743021
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, композитный вход, антенный вход, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
10

Описание товара Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU)

Телевизор LED Haier 43 Smart TV S4 стал обладателем 43-дюймового HQLED-дисплея с безрамочным дизайном, который обеспечит просмотр контента с красочной картинкой и яркими цветами благодаря контрастности 4000 и яркости 280 Кд/м?. Разрешение 4K UltraHD (3840x2160 пикселей) позволит насладиться детализированным видеорядом как в темных, так и в ярких сценах. Поддержка технологии Quantum Dot обеспечивает насыщенную и реалистичную цветопередачу изображения независимо от выставленного уровня яркости. В телевизоре Haier 43 Smart TV S4 присутствует встроенная акустическая система с мощностью звука 24 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos, которая делает звук трехмерным за счет добавления каналов высоты. Звуковое сопровождение при просмотре видео позволит вам ощутить себя в центре событий. Поддержка технологии MEMC улучшает изображение при просмотре динамичного видеоряда за счет добавления промежуточных кадров, благодаря чему картинка приобретает плавность.

Отзывы о товаре Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, композитный вход, антенный вход, разъем стерео аудио
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Haier 43 Smart TV S4 стал обладателем 43-дюймового HQLED-дисплея с безрамочным дизайном, который обеспечит просмотр контента с красочной картинкой и яркими цветами благодаря контрастности 4000 и яркости 280 Кд/м?. Разрешение 4K UltraHD (3840x2160 пикселей) позволит насладиться детализированным видеорядом как в темных, так и в ярких сценах. Поддержка технологии Quantum Dot обеспечивает насыщенную и реалистичную цветопередачу изображения независимо от выставленного уровня яркости. В телевизоре Haier 43 Smart TV S4 присутствует встроенная акустическая система с мощностью звука 24 Вт и поддержкой технологии Dolby Atmos, которая делает звук трехмерным за счет добавления каналов высоты. Звуковое сопровождение при просмотре видео позволит вам ощутить себя в центре событий. Поддержка технологии MEMC улучшает изображение при просмотре динамичного видеоряда за счет добавления промежуточных кадров, благодаря чему картинка приобретает плавность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор HAIER Smart TV S4 43" QLED, 4K Ultra HD, серый (DH1U8PD05RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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