Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) уцененный, 742998
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%5 600 руб. 7 678 руб.
В наличии
Код товара: 742998
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 600 руб. -27%
7 678 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) уцененный
Причина уценки: нет оригинального чехла, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: чехол, очки
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Причина уценки: нет оригинального чехла, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: чехол, очки
Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) уцененный - данный товар вы можете купить по цене 5600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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