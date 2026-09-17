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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 742998
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Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние, 742998

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Уценка
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 4
Уценка
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
  • Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 1
  • Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 2
  • Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 3
  • Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 4
  • Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
6 370 руб.  7 678 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742998
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние
6 370 руб. -17%
7 678 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Missoni
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние

Причина уценки: нет оригинального чехла, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: чехол, очки

Отзывы о товаре Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Missoni
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
13 мм
Цвет линз
DARK GREY SF
Цвет оправы
BLACK
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: нет оригинального чехла, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: чехол, очки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Солнцезащитные очки женские Missoni MIS 0165/S Black (206492807619O) хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6370 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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