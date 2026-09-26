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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)

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Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742969
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.04

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)

Acer представляет ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный выбор для комфортной работы и отдыха, где важна детальная картинка. Внутри — мощные 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью без задержек. Хранилище на SSD объёмом 512 Гб обеспечит быстрый запуск программ и хранение внушительной коллекции файлов. Процессор AMD открывает хорошие возможности для продуктивной работы. На борту сразу два разъёма USB Type-C и USB 2.0 для быстрой связи с современными устройствами и аксессуарами. Ноутбук поставляется без ОС — можно выбрать ту платформу, которая подойдёт именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite AL15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Acer представляет ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный выбор для комфортной работы и отдыха, где важна детальная картинка. Внутри — мощные 16 Гб оперативной памяти, что гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами и многозадачностью без задержек. Хранилище на SSD объёмом 512 Гб обеспечит быстрый запуск программ и хранение внушительной коллекции файлов. Процессор AMD открывает хорошие возможности для продуктивной работы. На борту сразу два разъёма USB Type-C и USB 2.0 для быстрой связи с современными устройствами и аксессуарами. Ноутбук поставляется без ОС — можно выбрать ту платформу, которая подойдёт именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Lite AL15-45P-R07Z Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС silver WiFi BT Cam (NX.DLQEX.002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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