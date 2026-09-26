Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)
MSI представил мощный ноутбук с процессором Intel Core i9 — выбор для тех, кто не готов идти на компромиссы. Яркий 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение, которое не утомляет глаза. 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при многозадачной работе и запуске ресурсоёмких приложений. SSD на 1 Тб позволит хранить всё необходимое без ограничений — от тяжёлых проектов до любимых фильмов. Современная Windows 11 Home делает управление простым и быстрым. Этот ноутбук MSI отлично подойдёт и для творческих задач, и для отдыха, когда важна максимальная производительность и комфорт.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 15 H B13M-010US Core i9 13900H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15H411-018)