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Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742966
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)

MSI представляет мощный и быстрый ноутбук с экраном 15,6 дюйма, который подарит яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 и качественной IPS-матрице. Большой объём оперативной памяти — 16 Гб — позволяет работать с любыми программами и переключаться между задачами без промедлений. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносный запуск системы, быстрый доступ к файлам и надёжное хранение ваших данных. Сердцем этой модели стал современный процессор Intel Core i7, идеально подходящий для сложных задач, многозадачности и требовательных приложений. Операционная система Windows 11 Home предоставляет всё необходимое для работы, учёбы и развлечений прямо с первого включения.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
12650H
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.5 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет мощный и быстрый ноутбук с экраном 15,6 дюйма, который подарит яркое и чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 и качественной IPS-матрице. Большой объём оперативной памяти — 16 Гб — позволяет работать с любыми программами и переключаться между задачами без промедлений. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносный запуск системы, быстрый доступ к файлам и надёжное хранение ваших данных. Сердцем этой модели стал современный процессор Intel Core i7, идеально подходящий для сложных задач, многозадачности и требовательных приложений. Операционная система Windows 11 Home предоставляет всё необходимое для работы, учёбы и развлечений прямо с первого включения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 A12VF-2064CA Core i7 12650H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4060 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home Multi Language black WiFi BT Cam (9S7-15K111-2064) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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