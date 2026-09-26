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Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742965
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735H
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.74 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)

Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A разработан как высокопроизводительная игровая система, ориентированная на интенсивные вычислительные задачи. Центральным элементом является процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий высокую тактовую частоту 3200 ГГц, что позволяет эффективно обрабатывать сложные многопоточные рабочие процессы. В сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ устройство демонстрирует отличные возможности для работы в сфере гейминга, рендеринга графики и профессионального мультимедийного контента.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735H
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.74 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Typhoon X16A разработан как высокопроизводительная игровая система, ориентированная на интенсивные вычислительные задачи. Центральным элементом является процессор AMD Ryzen 7 7735H, обеспечивающий высокую тактовую частоту 3200 ГГц, что позволяет эффективно обрабатывать сложные многопоточные рабочие процессы. В сочетании с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ устройство демонстрирует отличные возможности для работы в сфере гейминга, рендеринга графики и профессионального мультимедийного контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben X16A-R77735 Ryzen 7 7735H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 3050 4Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 4100mAh (X16A-R777350F2RHG4E10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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