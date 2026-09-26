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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0)

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Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 6
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 7
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 8
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 9
Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742963
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0)

Maibenben M17A-R574UM – актуальное устройство для повседневного использования. Его лаконичный дизайн и продуманная эргономика объединяют в себе эстетичность и практичность, обеспечивая комфортную работу как дома, так и в офисе. Универсальность этого ноутбука позволяет легко справляться с задачами как для учебы и работы, так и для развлечений в свободное время. Ощутите сочетание надежности, стиля и удобства в каждом аспекте использования этого устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben M17
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben M17A-R574UM – актуальное устройство для повседневного использования. Его лаконичный дизайн и продуманная эргономика объединяют в себе эстетичность и практичность, обеспечивая комфортную работу как дома, так и в офисе. Универсальность этого ноутбука позволяет легко справляться с задачами как для учебы и работы, так и для развлечений в свободное время. Ощутите сочетание надежности, стиля и удобства в каждом аспекте использования этого устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 17.3" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Home blue WiFi BT Cam (M17A-R574UM0G3RHU4EB0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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