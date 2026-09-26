Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)
Lenovo — это ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 раскрывает детали ваших фильмов, игр и рабочих задач. IPS-матрица подарит насыщенные цвета и чёткую картинку под любым углом. В основе — современный процессор Intel с частотой 2,6 ГГц, а поддержка оперативной памяти DDR5 на 16 Гб делает устройство по-настоящему быстрым даже при многозадачности. Молниеносный SSD на 512 Гб порадует моментальным запуском приложений без задержек. Без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли настроить среду работы так, как удобно именно вам. Модуль Bluetooth v5.2 создан для бесперебойного соединения с аксессуарами и файлами. Лёгкий литий-полимерный аккумулятор дарит мобильность на весь день. Lenovo подходит для работы, учёбы и развлечений, когда важны скорость, вместительность и современный подход.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)