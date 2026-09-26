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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
133 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742960
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)

Lenovo — это ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 раскрывает детали ваших фильмов, игр и рабочих задач. IPS-матрица подарит насыщенные цвета и чёткую картинку под любым углом. В основе — современный процессор Intel с частотой 2,6 ГГц, а поддержка оперативной памяти DDR5 на 16 Гб делает устройство по-настоящему быстрым даже при многозадачности. Молниеносный SSD на 512 Гб порадует моментальным запуском приложений без задержек. Без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли настроить среду работы так, как удобно именно вам. Модуль Bluetooth v5.2 создан для бесперебойного соединения с аксессуарами и файлами. Лёгкий литий-полимерный аккумулятор дарит мобильность на весь день. Lenovo подходит для работы, учёбы и развлечений, когда важны скорость, вместительность и современный подход.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo — это ноутбук для тех, кто ценит производительность и комфорт. Яркий 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 раскрывает детали ваших фильмов, игр и рабочих задач. IPS-матрица подарит насыщенные цвета и чёткую картинку под любым углом. В основе — современный процессор Intel с частотой 2,6 ГГц, а поддержка оперативной памяти DDR5 на 16 Гб делает устройство по-настоящему быстрым даже при многозадачности. Молниеносный SSD на 512 Гб порадует моментальным запуском приложений без задержек. Без предустановленной операционной системы, чтобы вы могли настроить среду работы так, как удобно именно вам. Модуль Bluetooth v5.2 создан для бесперебойного соединения с аксессуарами и файлами. Лёгкий литий-полимерный аккумулятор дарит мобильность на весь день. Lenovo подходит для работы, учёбы и развлечений, когда важны скорость, вместительность и современный подход.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i7 13650HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (83JE01CCPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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