Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)
Этот ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов сочетает в себе компактность и производительность. Лёгкий корпус весит всего 1,42 кг — устройство удобно брать с собой в дорогу или использовать на ходу. Экран с разрешением 1920x1200 порадует четкостью картинки, а сенсорное управление добавит свободы в работе и творчестве. Процессор от AMD и 16 Гб оперативной памяти обеспечивают высокий темп во всех задачах, будь то работа с документами или обработка фото. Большой SSD на 512 Гб хранит всё необходимое, карточки удобно подключать через встроенный кард-ридер. Клавиатура с подсветкой подстраивается под любое освещение, а современный Bluetooth v5.4 даёт быстрые беспроводные соединения. Комбинация алюминия и пластика придаёт лэптопу стиль и надёжность. Устройство поставляется без ОС — отличная возможность установить любимую систему с нуля.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14AHP11 Ryzen 7 250 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) без ОС grey WiFi BT Cam (83UJ0017PS)