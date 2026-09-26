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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)

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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 3
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 4
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 1
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 3
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 4
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742957
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)

Kvadra — это компактный ноутбук с диагональю экрана 14,1 дюйма, который легко взять с собой в дорогу или использовать в небольшом пространстве. Экран с разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей порадует яркой и детализированной картинкой, а частота обновления 60 Гц делает работу с изображениями и текстами максимально комфортной для глаз. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью — от работы с документами до сложных вычислений и творческих задач. SSD-диск объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение всех важных файлов. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, что подходит вам лучше всего.

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Kvadra — это компактный ноутбук с диагональю экрана 14,1 дюйма, который легко взять с собой в дорогу или использовать в небольшом пространстве. Экран с разрешением 1920x1080 и современной IPS-матрицей порадует яркой и детализированной картинкой, а частота обновления 60 Гц делает работу с изображениями и текстами максимально комфортной для глаз. Мощный процессор Intel Core i7 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью — от работы с документами до сложных вычислений и творческих задач. SSD-диск объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также хранение всех важных файлов. Модель поставляется без установленной операционной системы — вы сами выбираете, что подходит вам лучше всего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LE14U.12.122.000 (ЯДРВ.466229.004-07) Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb 14.1" IPS без ОС graphite WiFi BT (Y22L01CAS113R_7E4AA7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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