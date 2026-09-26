Ноутбук Kvadra Nau LE15T.12.122.000 (ЯДРВ.466229.003-07) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS118R_BFEA0C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742956
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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
1.56
Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE15T.12.122.000 (ЯДРВ.466229.003-07) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS118R_BFEA0C)
Современный? ноутбук российского производства с диагональю 15,6” в классическом форм-факторе сочетает в себе высокопроизводительный процессор на базе архитектуры х86 и современные системы информационной? безопасности. Он станет серьезным помощником для решения любых бизнес задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Kvadra
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau
Операционная система
без ОС
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Современный? ноутбук российского производства с диагональю 15,6” в классическом форм-факторе сочетает в себе высокопроизводительный процессор на базе архитектуры х86 и современные системы информационной? безопасности. Он станет серьезным помощником для решения любых бизнес задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Kvadra Nau LE15T.12.122.000 (ЯДРВ.466229.003-07) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS118R_BFEA0C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE15T.12.122.000 (ЯДРВ.466229.003-07) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС graphite WiFi BT Cam (Y22L01CAS118R_BFEA0C)