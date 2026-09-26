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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 11
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 12
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 13
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 14
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 15
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 11
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 12
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 13
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 14
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 15
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742953
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.69

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD)

Ноутбук Gigabyte с 16-дюймовым IPS-экраном дарит широкое и яркое изображение в высоком разрешении 1920x1200 — комфортно работать, смотреть фильмы и выполнять творческие задачи. Внутри — мощный процессор AMD с частотой 3,8 ГГц, который легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют высокую скорость отклика даже при работе с большими файлами. Для хранения — быстрый SSD на 512 Гб, чтобы всё важное всегда было под рукой и запускалось моментально. Предустановленная Windows 11 Pro открывает бизнес-возможности и современный интерфейс прямо из коробки.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Gigabyte с 16-дюймовым IPS-экраном дарит широкое и яркое изображение в высоком разрешении 1920x1200 — комфортно работать, смотреть фильмы и выполнять творческие задачи. Внутри — мощный процессор AMD с частотой 3,8 ГГц, который легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти DDR5 гарантируют высокую скорость отклика даже при работе с большими файлами. Для хранения — быстрый SSD на 512 Гб, чтобы всё важное всегда было под рукой и запускалось моментально. Предустановленная Windows 11 Pro открывает бизнес-возможности и современный интерфейс прямо из коробки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Pro Multi Language black WiFi BT Cam (3VHK3EE893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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