Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
185 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742952
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.86

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)

Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире мобильных устройств, ведь его 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит невероятно детализированное изображение. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительные мультимедийные библиотеки и рабочие проекты, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью и требовательными приложениями. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта открывают простор для творческой работы, современных игр и эффективного выполнения сложных задач. Li-lon аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу, а отсутствие ОС даёт свободу установить ту систему, которая подходит именно вам. Идеальный выбор для тех, кто ценит масштаб, производительность и гибкость.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra X9
Модель процессора
290HX Plus
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus — настоящий гигант в мире мобильных устройств, ведь его 18-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 подарит невероятно детализированное изображение. Объёмный SSD на 1024 Гб позволит хранить внушительные мультимедийные библиотеки и рабочие проекты, а 16 Гб оперативной памяти легко справятся с многозадачностью и требовательными приложениями. Мощный процессор Intel и дискретная видеокарта открывают простор для творческой работы, современных игр и эффективного выполнения сложных задач. Li-lon аккумулятор обеспечивает долгую автономную работу, а отсутствие ОС даёт свободу установить ту систему, которая подходит именно вам. Идеальный выбор для тех, кто ценит масштаб, производительность и гибкость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LM-TT170 Core Ultra 9 290HX Plus 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LP1-M007Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...