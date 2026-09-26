Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT192 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M009M0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT192 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M009M0)
Откройте для себя возможности ноутбука Asus с впечатляющим 18-дюймовым IPS-экраном и высоким разрешением 2560x1600 — яркое изображение и эффект полного погружения даже в самых насыщенных деталях. Мощный процессор Intel и внушительные 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают мгновенный отклик и быстрый запуск любых задач. Вместительный SSD на 1024 Гб легко справится с хранением больших файлов и мгновенной загрузкой приложений. Современная версия Bluetooth v5.4 открывает новые горизонты для беспроводного подключения. Модель поставляется без предустановленной операционной системы, что позволит выбрать софт под ваши индивидуальные задачи.
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Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core Ultra 9, Для программирования, Для 3d моделирования, С большим экраном, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LP-TT192 Core Ultra 9 290HX Plus 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LK1-M009M0)