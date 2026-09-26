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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
170 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742947
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.86

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0)

Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815JMR-TT239 с диагональю 18" оснащён процессором Intel Core i9 14900HX с 24 ядрами и частотой до 5.8 ГГц в режиме Turbo. Объём оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, а SSD на 512 ГБ ускоряет запуск системы и приложений. Такой набор характеристик подходит для сложных задач и игр.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815JMR-TT239 с диагональю 18" оснащён процессором Intel Core i9 14900HX с 24 ядрами и частотой до 5.8 ГГц в режиме Turbo. Объём оперативной памяти DDR5 составляет 16 ГБ, а SSD на 512 ГБ ускоряет запуск системы и приложений. Такой набор характеристик подходит для сложных задач и игр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815JMR-TT239 Core i9 14900HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 18" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0LE1-M00BD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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