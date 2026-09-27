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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)

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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
206 270 руб. 
Начислим 3301 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)
206 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.54

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)

Этот ноутбук Asus — настоящий выбор для тех, кто ценит сочетание мощности и комфорта. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 порадует идеальной детализацией и яркой картинкой — отлично подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. Впечатляющие 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечат молниеносную скорость работы даже с самыми тяжёлыми задачами и большим количеством приложений. Дискретная видеокарта отлично справится и с современными играми, и с требовательными графическими программами. Благодаря процессору AMD производительность всегда на высоте. Два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально удобным. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать в любое время суток. Вес 2,5 кг делает ноутбук достаточно мобильным для перемещения между домом и офисом, а версия Bluetooth v5.3 — гарантией быстрой и стабильной беспроводной связи. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу при выборе нужного ПО.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS ROG Strix G16
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
300
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 9
Модель процессора
8940HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus — настоящий выбор для тех, кто ценит сочетание мощности и комфорта. Большой 16-дюймовый экран с высоким разрешением 2560x1600 порадует идеальной детализацией и яркой картинкой — отлично подойдёт для работы с графикой или просмотра фильмов. Впечатляющие 32 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб обеспечат молниеносную скорость работы даже с самыми тяжёлыми задачами и большим количеством приложений. Дискретная видеокарта отлично справится и с современными играми, и с требовательными графическими программами. Благодаря процессору AMD производительность всегда на высоте. Два порта USB Type-C делают подключение устройств максимально удобным. Подсветка клавиатуры позволит с комфортом работать в любое время суток. Вес 2,5 кг делает ноутбук достаточно мобильным для перемещения между домом и офисом, а версия Bluetooth v5.3 — гарантией быстрой и стабильной беспроводной связи. Модель поставляется без установленной операционной системы, что даёт полную свободу при выборе нужного ПО.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-TS206 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0L68-M009F0) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 206270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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