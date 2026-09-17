Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)
Ноутбук Asus с диагональю 15,6 дюйма — оптимальный вариант для работы, учёбы и развлечений. Большой и чёткий экран с разрешением 1920x1080 подарит яркое изображение и комфорт при длительном использовании. Оперативная память 16 Гб и SSD на 512 Гб позволяют быстро запускать программы, эффективно справляться с многозадачностью и хранить большие объёмы файлов. Встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач и работы с графикой. Два разъёма USB Type-C делают подключение периферии особенно удобным: можно заряжать устройства или быстро обмениваться данными. Современная версия Bluetooth v5.4 расширит возможности беспроводных соединений. Для защиты данных предусмотрен сканер отпечатка пальца — доступ к ноутбуку только у владельца. Лёгкий пластиковый корпус делает модель мобильной и удобной для транспортировки. Без предустановленной операционной системы — выбирайте программное обеспечение по своему вкусу. Процессор Intel гарантирует высокую производительность в любых задачах.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NX0881-M03530)