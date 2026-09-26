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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)

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Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 1
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 2
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 3
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 4
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 5
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 6
Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus ZenBook Duo
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
152 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742940
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.51

Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)

Ультракомпактный ноутбук Asus с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит мобильность и яркие впечатления от работы. OLED-матрица с разрешением 1920x1200 радует сочной детализацией — фильмы, игры и работа с графикой выходят на новый уровень. Сенсорный экран мгновенно откликается на касания, а форм-фактор трансформера позволяет работать в любом положении: используйте ноутбук как планшет в дороге или как полноценный лэптоп для серьёзных задач. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку приложений и быстрый доступ к файлам. Оперативная память LPDDR5x объёмом 16 Гб гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими программами — никаких подтормаживаний и зависаний! Процессор Intel — двигатель высокой производительности, подходящий для многозадачного режима и креативных задач. Вместе с продвинутым типом аккумулятора Li-lon и актуальной версией Bluetooth 5.4 вы получаете не только мощность, но и свободу в каждом дне. Asus объединяет технологии для продуктивной работы и удовольствия от каждой минуты использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ZenBook Duo
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Ультракомпактный ноутбук Asus с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит мобильность и яркие впечатления от работы. OLED-матрица с разрешением 1920x1200 радует сочной детализацией — фильмы, игры и работа с графикой выходят на новый уровень. Сенсорный экран мгновенно откликается на касания, а форм-фактор трансформера позволяет работать в любом положении: используйте ноутбук как планшет в дороге или как полноценный лэптоп для серьёзных задач. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку приложений и быстрый доступ к файлам. Оперативная память LPDDR5x объёмом 16 Гб гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими программами — никаких подтормаживаний и зависаний! Процессор Intel — двигатель высокой производительности, подходящий для многозадачного режима и креативных задач. Вместе с продвинутым типом аккумулятора Li-lon и актуальной версией Bluetooth 5.4 вы получаете не только мощность, но и свободу в каждом дне. Asus объединяет технологии для продуктивной работы и удовольствия от каждой минуты использования.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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