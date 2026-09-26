Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)
Ультракомпактный ноутбук Asus с диагональю экрана 14 дюймов создан для тех, кто ценит мобильность и яркие впечатления от работы. OLED-матрица с разрешением 1920x1200 радует сочной детализацией — фильмы, игры и работа с графикой выходят на новый уровень. Сенсорный экран мгновенно откликается на касания, а форм-фактор трансформера позволяет работать в любом положении: используйте ноутбук как планшет в дороге или как полноценный лэптоп для серьёзных задач. Встроенный SSD на 512 Гб обеспечит молниеносную загрузку приложений и быстрый доступ к файлам. Оперативная память LPDDR5x объёмом 16 Гб гарантирует плавную работу даже с ресурсоёмкими программами — никаких подтормаживаний и зависаний! Процессор Intel — двигатель высокой производительности, подходящий для многозадачного режима и креативных задач. Вместе с продвинутым типом аккумулятора Li-lon и актуальной версией Bluetooth 5.4 вы получаете не только мощность, но и свободу в каждом дне. Asus объединяет технологии для продуктивной работы и удовольствия от каждой минуты использования.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8406CA-QL460X Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" OLED Touch WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam Bag (90NB14X1-M00UA0)