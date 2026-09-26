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Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)

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Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 9
Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook A14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742934
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook A14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.38

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)

Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном раскрывает насыщенные цвета и выдаёт яркую, четкую картинку благодаря разрешению 1920x1200. В паре с мощным графическим контроллером Qualcomm Adreno идеально подходит как для работы с графикой, так и для мультимедиа. Быстрый процессор Qualcomm с частотой 2,97 ГГц и 16 Гб современной оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу Windows 11 Home даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб открывает простор для хранения ваших файлов и проектов. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает мгновенное беспроводное подключение к аксессуарам и гаджетам. Asus сочетает в этой модели стиль, производительность и мобильность — отличный выбор для тех, кто ценит качество и свободу движения.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook A14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
бежевый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Развернуть
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном раскрывает насыщенные цвета и выдаёт яркую, четкую картинку благодаря разрешению 1920x1200. В паре с мощным графическим контроллером Qualcomm Adreno идеально подходит как для работы с графикой, так и для мультимедиа. Быстрый процессор Qualcomm с частотой 2,97 ГГц и 16 Гб современной оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу Windows 11 Home даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб открывает простор для хранения ваших файлов и проектов. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает мгновенное беспроводное подключение к аксессуарам и гаджетам. Asus сочетает в этой модели стиль, производительность и мобильность — отличный выбор для тех, кто ценит качество и свободу движения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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