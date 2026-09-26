Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)
Компактный ноутбук Asus с 14-дюймовым OLED-экраном раскрывает насыщенные цвета и выдаёт яркую, четкую картинку благодаря разрешению 1920x1200. В паре с мощным графическим контроллером Qualcomm Adreno идеально подходит как для работы с графикой, так и для мультимедиа. Быстрый процессор Qualcomm с частотой 2,97 ГГц и 16 Гб современной оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу Windows 11 Home даже при многозадачности. Вместительный SSD на 512 Гб открывает простор для хранения ваших файлов и проектов. Современная версия Bluetooth 5.3 обеспечивает мгновенное беспроводное подключение к аксессуарам и гаджетам. Asus сочетает в этой модели стиль, производительность и мобильность — отличный выбор для тех, кто ценит качество и свободу движения.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 100 030 руб.25008 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 100 820 руб.25205 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
-
В наличииЦена 100 900 руб.25225 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8...
-
В наличииЦена 103 080 руб. 171 300 руб.25770 руб. в СплитНоутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1...
-
В наличииЦена 103 500 руб.25875 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldere...
-
В наличииЦена 104 000 руб.26000 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming F17 FX707VUR-HX225 Core 5 210H 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 105 580 руб.26395 руб. в СплитНоутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb...
-
В наличииЦена 105 600 руб.26400 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FermiB-5611 Core 5 220H 16...
-
В наличииЦена 106 380 руб.26595 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX505...
-
В наличииЦена 106 380 руб.26595 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 C13WF-229XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 112 170 руб.28043 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 930 руб.28233 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook A14 UX3407QA-QD556W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD512Gb Qualcomm Adreno 14" OLED WUXGA (1920x1200) Windows 11 Home beige WiFi BT Cam (90NB1501-M012H0)