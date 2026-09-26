Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT006 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A50)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT006 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A50)
Этот ноутбук Asus легко справится со множеством задач благодаря мощному процессору AMD и внушительным 16 Гб оперативной памяти — любые современные приложения работают быстро и плавно. Просторный SSD на 512 Гб моментально загружает систему и программы, обеспечивая мгновенный доступ к вашим данным. Яркий 16-дюймовый экран с отличным разрешением 2560x1600 порадует четкой картинкой — будь то работа, творчество или развлечения. Корпус из алюминия делает устройство стильным и прочным. Дискретная видеокарта отлично подойдет тем, кто планирует запускать ресурсоемкие графические программы. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы — вы свободны в выборе нужного ПО.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A16 FA608PP-QT006 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5070 8Gb 16" IPS WQXGA (2560x1600) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0MD1-M00A50)