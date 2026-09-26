Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)
Этот ноутбук Asus создан для тех, кто ценит мобильность без компромиссов в производительности. Компактная диагональ 14 дюймов делает устройство лёгким спутником в поездках, а формат трансформера добавляет универсальности — работайте, смотрите фильмы и рисуйте так, как вам удобно. Яркий OLED-экран с сенсорным управлением и фантастическим разрешением 2880x1800 подарит сочные цвета и кристальную чёткость изображения — идеально для творчества, работы с графикой и мультимедиа. Молниеносный отклик обеспечивается внушительным объёмом оперативной памяти LPDDR5x — 32 Гб, что позволяет открывать десятки вкладок и работать с тяжёлыми программами одновременно. Приятный бонус — встроенный SSD на 1024 Гб: места хватит для всех проектов, фото и фильмов, а скорость загрузки приложений приятно удивит. Под капотом — процессор Intel, готовый справляться с любыми задачами от офисных до сложных вычислений. Этот Asus — выбор для тех, кто ищет универсальность, топовую производительность и яркие визуальные впечатления в стильном, компактном корпусе.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ZenBook Duo UX8407AA-SN280X Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb Intel Graphics 14" OLED Touch 3K (2880x1800) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam (90NB16V1-M00F90)