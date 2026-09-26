Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)
Этот ноутбук Asus сочетает в себе просторный 16-дюймовый OLED-дисплей с четким разрешением 2560x1600 — картинка на нём яркая, насыщенная, с глубокими цветами. Весит всего 1,95 кг, а значит, легко поместится в рюкзак и не утяжелит повседневную сумку. Мощный процессор Intel и внушительные 32 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5x справятся даже со сложными задачами — удобно для работы с графикой, монтажа или запуска ресурсоёмких программ. Установлен скоростной SSD на целый терабайт: много места для проектов, фото, видео и крупного софта. Стильный белый корпус добавит свежести вашему рабочему месту. Модель поставляется без ОС — вы сами выбираете идеальную систему для своих задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU606AR-TB032 Core Ultra 9 386H 32Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5070Ti 12Gb 16" OLED 2.5K (2560x1600) без ОС white WiFi BT Cam Bag (90NR0PC1-M001J0)