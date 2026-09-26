Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)
Этот ноутбук Asus с внушительным экраном 17,3 дюйма полностью раскрывает рабочее пространство — смотреть фильмы, работать в графических программах или вести презентации становится по-настоящему комфортно. Яркое и чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует любителей качественной картинки. Мощные 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 Гб моментально реагируют на любые запросы — быстрота работы в самых разных задачах гарантирована. Процессор от Intel обеспечивает стабильную производительность, а встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными и профессиональными задачами. Подсветка клавиатуры превращает работу в вечернее время в сплошное удовольствие. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее решение именно под себя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)