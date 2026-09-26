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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)

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Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 10
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 11
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 12
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 13
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 14
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 15
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 16
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 17
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 18
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 19
Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 10
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 11
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 12
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 13
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 14
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 15
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 16
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 17
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 18
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 19
  • Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742926
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.6

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)

Этот ноутбук Asus с внушительным экраном 17,3 дюйма полностью раскрывает рабочее пространство — смотреть фильмы, работать в графических программах или вести презентации становится по-настоящему комфортно. Яркое и чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует любителей качественной картинки. Мощные 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 Гб моментально реагируют на любые запросы — быстрота работы в самых разных задачах гарантирована. Процессор от Intel обеспечивает стабильную производительность, а встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными и профессиональными задачами. Подсветка клавиатуры превращает работу в вечернее время в сплошное удовольствие. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее решение именно под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
320
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с внушительным экраном 17,3 дюйма полностью раскрывает рабочее пространство — смотреть фильмы, работать в графических программах или вести презентации становится по-настоящему комфортно. Яркое и чёткое изображение с разрешением 1920x1080 порадует любителей качественной картинки. Мощные 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 Гб моментально реагируют на любые запросы — быстрота работы в самых разных задачах гарантирована. Процессор от Intel обеспечивает стабильную производительность, а встроенная видеокарта отлично справляется с повседневными и профессиональными задачами. Подсветка клавиатуры превращает работу в вечернее время в сплошное удовольствие. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — вы сами выбираете подходящее решение именно под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 17 X1704MA-AU010 Core 5 320 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17V2-M000Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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