Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)
Мощный ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном — это настоящий простор для работы и развлечений. Большая диагональ и чёткое разрешение 1920x1200 создают эффект вовлечения: любые документы, проекты, фильмы выглядят ярко, детализировано, приятно глазу. Современный процессор AMD Ryzen AI 5 в паре с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 легко справляется с многозадачностью, позволяя работать с ресурсоёмкими задачами без задержек. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавную работу с графикой и видео. Для хранения файлов доступно целых 512 Гб на скоростном SSD-накопителе — загрузка и перенос данных проходят мгновенно. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, так что можно выбрать именно ту, что подходит под ваши задачи.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)