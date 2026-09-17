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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 020 руб. 
Начислим 1265 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742925
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)
79 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.7

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)

Мощный ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном — это настоящий простор для работы и развлечений. Большая диагональ и чёткое разрешение 1920x1200 создают эффект вовлечения: любые документы, проекты, фильмы выглядят ярко, детализировано, приятно глазу. Современный процессор AMD Ryzen AI 5 в паре с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 легко справляется с многозадачностью, позволяя работать с ресурсоёмкими задачами без задержек. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавную работу с графикой и видео. Для хранения файлов доступно целых 512 Гб на скоростном SSD-накопителе — загрузка и перенос данных проходят мгновенно. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, так что можно выбрать именно ту, что подходит под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный ноутбук Asus с 16-дюймовым OLED-экраном — это настоящий простор для работы и развлечений. Большая диагональ и чёткое разрешение 1920x1200 создают эффект вовлечения: любые документы, проекты, фильмы выглядят ярко, детализировано, приятно глазу. Современный процессор AMD Ryzen AI 5 в паре с 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 легко справляется с многозадачностью, позволяя работать с ресурсоёмкими задачами без задержек. Графический контроллер AMD Radeon Graphics обеспечит плавную работу с графикой и видео. Для хранения файлов доступно целых 512 Гб на скоростном SSD-накопителе — загрузка и перенос данных проходят мгновенно. Ноутбук поставляется без установленной операционной системы, так что можно выбрать именно ту, что подходит под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00990) - по цене 79020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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